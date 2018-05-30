Молдова осуждает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

30.05.2018 19:56 Республика Молдова осуждает решение Сирии признать независимость т.н. Южной Осетии и Абхазии. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел и европейской интеграции.



В МИДЕИ считают это решение незаконным и противоречащим международному праву, пишет deschide.md.



«Республика Молдова подтверждает свою решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах, а также выступает за мирное урегулирование конфликтов на территории грузинского государства», - говорится в заявлении МИДЕИ.



29 мая Сирия официально признала независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии. В сообщении сирийского ведомства говорилось, что республики установили между собой дипломатические отношения.



После этого Грузия объявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией.















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