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Алан Дункан: Совершенно неприемлемо, что режим Асада признал так называемую "независимость" отколовшихся территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии
30.05.2018 20:00
Великобритания считает неприемлемым решение Сирии о признании независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии, сообщает в среду МИД Великобритании.
"Совершенно неприемлемо, что режим Асада признал так называемую "независимость" отколовшихся территорий Грузии - Абхазии и т.н. Южной Осетии", - заявил госминистр по делам Европы и Америки Алан Дункан.
Он также заявил, что "российская военная интервенция в Грузии в 2008 году и последующее признание отколовшихся территорий т.н. Южной Осетии и Абхазии как так называемых "независимых государств" были неприемлемым нарушением суверенных прав Грузии".
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