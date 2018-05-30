Квирикашвили: Грузию и Армению связывают традиции многовековой дружбы и добрососедских отношений

30.05.2018 20:05 «Грузию и Армению связывают традиции многовековой дружбы и добрососедских отношений, что нашло отражение на существующем партнерском сотрудничестве», — заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



«Символично, что первый официальный визит премьер-министра Армении был осуществлен в Грузию тогда, когда мы в один и тот же период отмечаем 100-летие независимости наших республик и это историческое событие для обеих стран произошло именно в нашем городе, Тбилиси. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю две дружественные нации с особенной датой — 100-летним юбилеем объявления независимости. Сто лет назад грузинский и армянский народы, несмотря на многие трудности и вызовы, проявили исключительную способность к борьбе и смогли продемонстрировать свои стремления на пути к демократическому развитию», — заявил Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер — министр, Грузию и Армению связывают традиции многовековой дружбы и добрососедских отношений.



«После распада бывшего Советского Союза и восстановления независимости, в результате совместных усилий, удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество основанное на доверии. Для Грузии чрезвычайно важна стабильность и демократическое развитие Армении. Именно поэтому, мы с большим вниманием наблюдали за недавними событиями в дружественной Армении, где люди показали всему миру отличный пример честности и преданности демократическим принципам.



Я хотел бы воспользоваться случаем и поздравить нашего дорогого гостя с избранием на пост премьер-министра и пожелать ему успехов и достижений на этой ответственной должности на благо нации и страны. Уважаемый премьер-министр, еще раз хочу подтвердить лично мою и готовность правительства Грузии к будущему плодотворному сотрудничеству. На сегодняшней встрече я и мой коллега обсудили все основные направления сотрудничества. Мы подчеркиваем наше стремление к интенсивному политическому диалогу. Мы также коснулись перспектив развития существующих торгово-экономических отношений », — отметил Георгий Квирикашвили.



По его словам, на встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества по направлениям, таким как транспорт, энергетика, туризм, культура, образование, инновации и т. д.



Как заявил грузинский премьер, в ближайший период состоится заседание рабочей группы и будет подготовлено заседание Комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству.



«Также, мы рассмотрели основные направления, которые будут обсуждаться в рамках этой комиссии и согласовать принципы, на которых будет строиться повестка дня будущей работы. В рамках визита, премьер-министр Армении также посетит Южную Грузию, где проведет встречи с местным населением. Граждане Грузии армянской национальности активно вовлечены в строительство страны, что является явким подтверждением многонационального единства Грузии.



Наше население, независимо от национальности, служит общей цели — укреплению Грузии и развитию региональных и соседских отношений. Я хотел бы еще раз поблагодарить моего коллегу за визит, искренний разговор и выразить готовность к будущему сотрудничеству », — заявил Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

