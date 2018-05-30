Правительство Великобритании - Признание режимом Асада т.н. независимости Абхазии и «Южной Осетии» неприемлемо 19:37, 30.05.2018

30.05.2018 20:40 Государственный министр по вопросам Европы и Америки МИД Великобритании распространил заявление в связи с признанием Сирией «независимости» оккупированных Абхазии и » т.н. Южной Осетии».



Заявление от имени Алана Дункана опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании.



«Абсолютно неприемлемо, что режим Асада признал т.н. независимость оккупированных территорий Грузии Абхазии и т.н. Южной Осетии. Военная интервенция России в Грузии 2008 года и последовавшее признание Россией оккупированных ею грузинских территорий т.н. государствами является неприемлемым нарушением суверенных прав Грузии. Россия по-прежнему нарушает законную территориальную целостность Грузии. Этот шаг не способствует установлению мира. Сирийский режим, как и Россия, по-прежнему продолжают агрессивные попытки попрания норм международного права. Британское правительство подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также резолюции 1808 Совета Безопасности ООН, которая подтверждает поддержку всеми государствами-членами суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», — сказано в заявлении правительства Великобритании.















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