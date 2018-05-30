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Никол Пашинян встретился с армянским землячеством в Тбилиси


30.05.2018   21:09
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который находится с официальным визитом в Грузии, встретился с армянским землячеством во дворе кафедрального собора Сурб Геворг в Тбилиси.

Никол Пашинян возложил цветы к могиле армянского ашуга Саят-Нова. В церкви прошло богослужение, после чего Пашинян обратился к собравшимся с речью.

«Я горжусь, когда смотрю на армяно-грузинские отношения. Я уверен, что отношения наших двух стран еще больше будут развиваться, углубляться. Армяне чувствуют себя хорошо в Грузии и грузины – в Армении и та граница, которая существует в виде государственной границы, не разделит нас, а объединит», — отметил Никол Пашинян на встрече с армянским землячеством.

До церкви Сурб Геворг, Никол Пашинян посетил пантеон армянский писателей и общественных деятелей Ходживанк.

Премьер-министр Армении находится в Грузии с двухдневным официальным визитом. Он уже встретился с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.






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