Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) отмечает двухлетний юбилей со дня создания

30.05.2018 21:15 Совместный центр тренировки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) отмечает двухлетнюю годовщину со дня его создания. В Министерстве обороны "Интерпрессньюс" сообщили, что на торжественной церемонии присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-майор Владимир Чачибая, высокопоставленные должностные лица ведомства, и представители основной группы существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).



Леван Изория лично поздравил с юбилеем личный состав центра и приглашенных гостей. По словам министра обороны, повседневной готовностью, и повышением боевых возможностей мы сближаемся с НАТО, что позволит Грузии в ближайшем будущем стать одним из полноправных членов альянса, который обеспечивает защиту ценностей и принципов страны. По заявлению Левана Изория, всем военнослужащим, задействованным в Программе готовности обороны Грузии (GDRP), будет увеличена зарплата.



Министр поблагодарил каждого солдата за самоотверженный труд, и наградил военнослужащих JTEC штатным оружием, а вице-полковника Мариуса Нильсена медалью "Какуца Чолокашвили" за вклад в развитие центра.



На торжественном мероприятии состоялась также церемония передачи полномочия начальнику группы советников НАТО, а военнослужащие получили сертификаты.



В рамках юбилейного мероприятия министр обороны и начальник Генерального штаба торжественно открыли новое здание штаба JTEC.



Совместный учебно-оценочный центр НАТО-Грузия был создан в рамках существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), присвоенного Грузии в 2014 году на Уэльсском саммите. JTEC обеспечивает современные возможности обучения для вооруженных сил Грузии, стран-членов НАТО, и стран-партнеров.



К 2019 году JTEC обеспечит полевое моделированное и виртуальное обучение всех уровней, как для командования и бригад, так и для батальона, роты, и взвода.





















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