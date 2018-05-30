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Гоциридзе: Фактически начался закат "Грузинской мечты" – у трех оппозиционных партий больше рейтинга, чем у "мечты"


30.05.2018   21:52
Невозможно, чтобы несправедливость и насилие в стране не повлекли этот результат для власти. Фактически начался закат "Грузинской мечты". Люди отрезвели, у трех оппозиционных партий, включая нас, больше рейтинга, чем у "Грузинской мечты" - заявил председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе в связи с опросом IRI.

По его же словам, в глазах людей правительство терпит поражение.

"Невозможно, чтобы в будущем рейтинг "Грузинской мечты" сохранился на этом показателе. Приятно, что рейтинг "Национального движения" вырос. Мы – та партия, которая делает серьезное заявление о смене власти. О том, что власть терпит поражение в глазах людей, явствуют другие результаты этого опроса. Никто не доверяет правительству, аппарату премьер-министра, и депутатам парламента, и хуже всего, что никто не доверяет суду. Как в предыдущих опросах, так и сейчас суд находится на последнем месте, и он управляется властью"- сказал Роман Гоциридзе.

По его же словам, существует потребность в избирателях об объединении оппозиционных партий, и это должно начаться с единого кандидата в президенты.

Согласно исследованию IRI, на вопрос, если бы на следующей неделе проводились парламентские выборы, первое место с 27% заняла бы партия "Грузинская мечта".

Согласно тому же опросу, "Единое национальное движение" получила бы 17%, а "Европейская Грузия" – 7%. Что касается других партий, их список выглядит следующим образом: "Лейбористская партия" - 5%; "Альянс патриотов" - 4%; "Демократическое движение - Единая Грузия" - 3%; "Новая Грузия" - 2%; "Свободные демократы" - 1%; "Шишка" -1%.






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