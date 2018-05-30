Саломе Самадашвили о решении Сирии

30.05.2018 22:12 По заявлению члена парламентской фракции "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили, правильно, что Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией, но неясно, что произойдет, если Грузия будет продолжать отношения в обычном режиме со страной, которая является заказчиком данного решения.



"Большое спасибо всем стратегическим союзникам Грузии, и государствам и организациям за то, что осудили решение, принятое кровавым и насильственным режимом Сирии, которое грубо нарушает все нормы международного права, и понятно, что сирийские власти выполняют прямой заказ России.



Правильно, что Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией, но непонятны последствия этого, если Грузия будет как обычно продолжать отношения со страной, которая, по вашему признанию, является заказчиком данного решения. Дамы и господа, это ответ России на политику, которую проводит ваше правительство, и вы называете прагматичной политикой. Да, эта политика весьма прагматичная для России, поскольку она постепенно реализует все стратегические задачи, связанные с этой страной, включая аннексию оккупированных территорий Грузии, и теперь крах политики непризнания, что является вопросом государственного значения.



Поэтому, когда мы говорим о том, что можем продолжать отношения с Россией, то есть встречи Абашидзе-Карасин, где вы получаете циничный ответ, в том числе по убийству наших граждан, когда отношения продолжаются в обычном режиме, и создается ощущение, что ничего особого не происходит, Россия будет продолжать проводить свои интересы.



Интересно, какие усилия приложила дипломатическая служба Грузии для того, чтобы своевременно узнать об этой угрозе, и вообще предприняла ли какие-либо шаги для нейтрализации данной угрозы.



Например, интересно как повлияли разваленные отношения с соседним Ираном, а также любопытно, работала ли дипломатическая служба со странами Лиги Арабских Государств, чтобы остановить это решение.



В мире существуют не только режимы, подобные сирийскому, и есть рычаги воздействия на них, которые, к сожалению, власть не смогла использовать. Соответственно, ждем министра иностранных дел в парламенте, чтобы дать ответы на наши вопросы, какие меры были предприняты для предотвращения этого, а также перед какой опасностью стоит сегодня Грузия, и существует ли угроза, что и другие государства, подобно Сирии, примут аналогичные решения.



Мы используем все рычаги, чтобы власть разбудила собственную спящую дипломатию, а также Службу разведки, которая отвечает за информирование, и своевременное реагирование на такие дела" - заявила Саломе Самадашвили.

















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