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Италия осуждает признание режимом Асада оккупированных территорий Грузии
30.05.2018 22:24
Италия осуждает признание режимом Асада оккупированных территорий Грузии, — информацию об этом распространяет посольство Италии в Грузии.
«Италия поддерживает заявление и позицию Евросоюза. Италия еще раз выражает твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в заявлении посольства Италии.
Решение режима Асада Евросоюз назвал нарушением международного права и принципов территориальной целостности, определенной хартией ООН.
МИД Сирии 29 мая распространил заявление о «признании» Абхазии и «т.н. Южной Осетии»
В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
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