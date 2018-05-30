Премьер-министр Грузии присутствовал на приеме в честь 100-летия провозглашения первой Республики Армения

30.05.2018 22:46 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, вместе с супругой поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и армянский народ со 100-летним юбилеем провозглашения первой Республики Армения.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, главы правительств двух стран, вместе с супругами, присутствовали на торжественном приеме, который состоялся в связи со 100-летним юбилеем первой Республики Армения.



Как заявил Георгий Квирикашвили в ходе выступления на приеме с речью, символично, что 100 лет назад, Грузия и Армения параллельно провозгласили первую независимую демократическую республику. По оценке премьера, открытие мемориальной доски в честь этого исторического события во Дворце учащейся молодежи сегодня еще раз подтверждает значение исторических корней, откуда берут начало два братских народа.



«В процессе развития страны армянский народ проявляет верность демократическим принципам. Именно на стражу подобных принципов встало население страны во время событий, развернувшихся в последний период. Международное сообщество следило за текущими процессами и приветствовало мудрость и образцовое единство, верность демократическим ценностям и способность к мирному диалогу, проявленные армянским народом. Все это порождает веру, что случившиеся изменения станут крепкой основой дальнейшего демократического развития и продвижения Армении. Поздравляю армянский народ с этим большим успехом. Стабильность и развитие Армении чрезвычайно важны для Грузии, как в контексте двухстороннего, так и регионального сотрудничества», — заявил Георгий Квирикашвили.



Исторической дружбе грузинского и армянского народа и добрососедским отношениям двух стран уделил внимание премьер-министр Армении.



Никол Пашинян поздравил Армению и Грузию со 100-летним юбилеем провозглашения первой демократической республики.



«Тбилиси действительно является городом, полным энергией истории совместного проживания наших народов. Наши народы корнями связаны друг с другом и сегодня мы обязаны перед этой историей, создать совместное счастливое и свободное будущее. История создания первой Республики Армения действительно является историей победы душевного стремления. Грузия и Армения почти одновременно празднуют 100-летний юбилей провозглашения первой республики. Поздравляю первую Республику Армения, поздравляю братскую Грузию, грузинский народ и братское правительство Грузии со 100-летним юбилеем. Поздравляю всех, что в течение века, несмотря на сложности, мы добрались сюда. Сейчас уже наша судьба в наших руках и мы не упустим эту возможность, так как мы должны победить. Да здравствует свобода, армяно-грузинское правительство, государство Грузия и Республика Армения, мы должны жить на свободной и счастливой родине!», — заявил Никол Пашинян.



На торжественном приеме в сакребуло Тбилиси присутствовали члены правительств Грузии и Армении, представители политических партий, неправительственного сектора и дипломатического корпуса.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

