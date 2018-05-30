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Официальный ужин в честь премьер-министра Армении прошел от имени Георгия Квирикашвили


30.05.2018   22:55
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял на официальном ужине премьер-министра Армении и сопровождающую его делегацию. Главы правительств двух стран присутствовали на нем вместе с супругами.
Информацию распространяет администрация правительства Грузии.

По данным ведомства, на официальном ужине Георгий Квирикашвили и Никол Пашинян еще раз поздравили гостей со 100-летием основания первой демократической республики и выразили готовность к переводу отношений двух стран на новый, более динамичный этап.

Было выражено желание углубления связей грузинского и армянского народов, в том числе и среди молодых, новых поколений.

Главы правительств двух стран пожелали грузинскому и армянскому народам успехов, мира и благополучия.






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