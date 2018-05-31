Никол Пашинян встретится с населением Самцхе-Джавахети сегодня

31.05.2018 11:27 Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вместе с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, отправится сегодня в Самцхе-Джавахети и встретится с представителями этнического меньшинства в Ахалкалаки.



Никол Пашинян, вместе с супругой, посетил Грузию с двухдневным визитом 30 мая.



Премьер-министр Армении вернется из Грузии в свою страну на автомобиле.















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