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Никол Пашинян встретится с населением Самцхе-Джавахети сегодня
31.05.2018 11:27
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вместе с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, отправится сегодня в Самцхе-Джавахети и встретится с представителями этнического меньшинства в Ахалкалаки.
Никол Пашинян, вместе с супругой, посетил Грузию с двухдневным визитом 30 мая.
Премьер-министр Армении вернется из Грузии в свою страну на автомобиле.
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