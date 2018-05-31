Глава МВД Грузии встретился с министром внутренних дел Германии

31.05.2018 11:34 Министр внутренних дел Грузии посетил с официальным визитом Германию. Георгий Гахария встретится с министром внутренних дел Германим Хорстом Зеехофером.



Георгий Гахария ознакомил немецкого коллегу с запланированными и осуществленными правительством Грузии мероприятиями в направлении снижения количества соискателей убежища из Грузии и выразил готовность сотрудничать этой точки зрения. Стороны особо отметили важность плодотворного сотрудничества между Грузией и Германией по вопросам реадмиссии незаконно находящихся лиц, что выражается почти в 100% выполнении требований Германии грузинской стороной.



На встрече было отмечено, что в Германии фиксируется позитивная динамика снижения количества соискателей убежища. Статистика показывает, что возможность признания соискателями убежища граждан Грузии в Германии очень низка, и признание Грузии в качестве безопасной страны в ближайшем будущем станет важным шагом вперед в этом направлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

