Турция считает признание Сирией т.н. независимости Абхазии и «Южной Осетии» грубым нарушением международного права

31.05.2018 11:42 Решение сирийского режима о признании т.н. независимости регионов Грузии — Абхазии и «т.н. Южной Осетии» и установлении с ними дипломатических отношений является грубым нарушением международного права, хартии ООН и решений Совета безопасности ООН, — об этом заявил спикер министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.



«Наша страна всегда твердо поддерживает суверенитет, независимости и территориальную целостность Грузии», — отмечает Аксой.



Информацию распространяет посольство Турции в Грузии.



МИД Сирии 29 мая распространил заявление о «признании» Абхазии и «т.н. Южной Осетии»



В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.















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