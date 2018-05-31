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Турция считает признание Сирией т.н. независимости Абхазии и «Южной Осетии» грубым нарушением международного права
31.05.2018 11:42
Решение сирийского режима о признании т.н. независимости регионов Грузии — Абхазии и «т.н. Южной Осетии» и установлении с ними дипломатических отношений является грубым нарушением международного права, хартии ООН и решений Совета безопасности ООН, — об этом заявил спикер министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.
«Наша страна всегда твердо поддерживает суверенитет, независимости и территориальную целостность Грузии», — отмечает Аксой.
Информацию распространяет посольство Турции в Грузии.
МИД Сирии 29 мая распространил заявление о «признании» Абхазии и «т.н. Южной Осетии»
В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
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