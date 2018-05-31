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Вашадзе: Дипломатия, как велосипед, если не идти вперед, невозможно остановиться - упадешь


31.05.2018   14:59
Дипломатия, как велосипед, если не идти вперед, невозможно остановится, упадешь - заявил бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе в передаче "Политметр" телеканала "Пирвели" в разговоре о признании властью Сирии независимости оккупированных регионов Грузии, Абхазии и "т.н. Южной Осетии".

"Я считаю, что наследие, которое мы передали, твердое и постоянное, и дипломатия, как велосипед, если не идти вперед, невозможно остановится, упадешь. А это очень плохой сигнал.

Приведу пример. Если министру иностранных дел, его заместителю, или послу Грузии в какой-либо арабской стране по заданию понадобится обратиться к арабской лиге, разумеется, в ту же минуту Сирия, и еще 1-2 государства заблокируют это"- заявил Григол Вашадзе.






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