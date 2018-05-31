МВД изменило формат празднования Дня полицейского

31.05.2018 15:01 Министерство внутренних дел Грузии изменило формат празднования Дня полиции.



Как сообщают в МВД, министр лично встретится с полицейскими и членами их семей.



Министерство внутренних дел сегодня, 31 мая в 17:00 на озере Лиси планировало провести торжественные мероприятия в связи с профессиональным днем полицейского и 100-летия со дня основания министерства.















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