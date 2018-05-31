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Прокуратура не согласна с вердиктом по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси


31.05.2018   15:10
Несмотря на то, что по делу об убийстве на улице Хорава был вынесен обвинительный приговор, прокуратура не согласна с решением и называет решение судьи непонятным. Об этом Главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил на чрезвычайном брифинге.

По словам Шотадзе, непонятно, на основании чего принял решение судья.

Как заявил Главный прокурор, решение будет обжаловано в апелляционном порядке.

«Хочу ознакомить вас с нашим мнением по приговору, который сегодня вынес суд по убийству на улице Хорава.

Для нас, как стороны обвинения, важно, что суд признал виновными двух лиц. Один был признан виновным в убийстве, второй – в совершении попытки убийства.

Несмотря на то, что вынесен обвинительный приговор, мы не согласны. Непонятно, на основании чего принял решение судья.

Как сторона обвинения, я не могу говорить о деталях и мы ждем мотивационной части приговора.

Однозначно заявляем, что решение будет обжаловано в апелляционном порядке, так как в отношении обоих обвиняемых прокуратура представила совокупность достоверных доказательств и то, что со стороны суда они не были учтены, непонятно», — заявил Ираклий Шотадзе.






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