Омбудсмен призвала прокуратуру установить других участников убийства двух подростков в Тбилиси

31.05.2018 16:13 Народный защитник призывал прокуратуру Грузии немедленно начать расследование для выявления всех участников жестокого убийства 16-летних Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре Тбилиси. Соответствующее заявление сделала омбудсмен Грузии Нино Ломжария.



Сегодня Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых в убийстве Саралидзе, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах Дадунашвили. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзе.

Отец Саралидзе считает, что проведению объективного расследования препятствуют высокопоставленные чиновники прокуратуры. По его утверждению, они покрывают сына бывшего сотрудника ведомства, замешанного в преступлении.



«В ближайший период аппарат Народного защитника полностью изучит материалы следствия. В настоящее время я могу заявить, что вынесенный судом вердикт подтверждает возникшие после этой трагедии подозрения о том, что виновные в убийстве Саралидзе выявлены не полностью. Несмотря на то, что в ходе расследования сторона жертвы открыто апеллировала к этому обстоятельству, следствие в отношение других лиц до сих пор не начато и прокуратура исключает участие других лиц в убийстве», — заявила Ломжария.



Омбудсмен рассказала о заключении экспертов, на основании которого один из обвиняемых был оправдан. Как оказалась, следствию не удалось найти оружие, которым были нанесены ранения Саралидзе. Данный факт является достаточным основанием для проведения нового расследования, отметила Ломжария.

«Народный защитник призывает прокуратуру немедленно начать расследование для выявление других участников убийства. Я также хочу подчеркнуть, что основание для начала расследования по этому направлению уже существует, поскольку в соответствии с озвученным на заседании суда заключением экспертизы, следствие не нашло оружия, которым были нанесены смертельные ранения Давиду Сараледзе», — заявила Ломжария.



Она добавила, что наряду с выявлением всех участников убийства, у общественности есть вопросы и по списку людей, которые обвиняются в сокрытии преступления.



Как известно, в сокрытии преступления в настоящее время обвиняются пять человек. Троих из них суд оправил в заключение на время следствия. Что касается остальных привлеченных к уголовной ответственности, то одного из них отпустили под залог в размере 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов), а второго, ввиду того что он несовершеннолетний, передали под надзор матери.



«Исходя из высокого общественного интереса, Народный защитник призывает прокуратуру предоставить все другие материалы проходящего по этому факту расследования», — заключила Ломжария.



Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили стали жертвами кровавой разборки, произошедшей 1 декабря 2017 года на улице Хорава, недалеко от школы №51, где учились оба подростка. Саралидзе и Дадунашвили получили многочисленные ножевые ранения. Дадунашвили скончался на месте, а Саралидзе — спустя некоторое время в больнице.



Согласно версии следствия, предшествующий трагедии конфликт начался в школе №51 на улице Меликишвили между учащимися 9 и 11 классов. Позже подростки решили выяснить отношения в одном из дворов на улице Хорава. Именно там произошла драка, переросшая в поножовщину. Участниками кровавой разборки были около двух десятков человек. Среди них несовершеннолетние из других школ, которые пришли на разборку по просьбе одного из девятиклассников.















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