Прокуратура хочет привлечь иностранных специалистов к расследованию убийства подростков в Тбилиси

31.05.2018 16:47 По решению Главной прокуратуры Грузии, к расследованию убийства двух старшеклассников на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года подключатся «международные прокуроры». О приглашении иностранных специалистов сообщил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе сегодня, 31 мая, на специальном брифинге, который транслировался грузинскими телеканалами.



«Все следственные действия с начала расследования проводились с максимальной прозрачностью. Мы поддерживали постоянную связь с представителями пострадавших семей, старались предоставить им исчерпывающую информацию о наших действиях. В связи с этим мы приняли решение пригласить международных прокуроров, которые будут непосредственно участвовать в следственном процессе», - заявил Шотадзе.



По словам главного прокурора, приглашенные иностранные специалисты известны своим профессионализмом и богатым опытом работы в этой сфере.



Так, Джеффри Найс был заместителем главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии в 1998-2006 гг. и председательствовал по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича. Является соавтором опубликованного в 2014 году международного доклада, посвященного пыткам и казням в Сирии. В настоящее время работает судьей и является профессором права в Колледже Греншэма, Лондон.



Моше Ладор был государственным прокурором Израиля до конца 2013 года. Во время своего пребывания на этом посту курировал все резонансные дела, включая уголовное преследование бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, экс-президента Моше Кацава, ряда министров и высокопоставленных чиновников. До этой должности Ладор был окружным прокурором Иерусалима.



Пол Коффи - бывший глава отдела по борьбе с организованной преступностью Министерства юстиции США. Покинув госслужбу, работал в миссии наблюдателей ООН в Косово. Активно участвовал в реформе системы правосудия в Косово, курировал работу, осуществляемую ООН в Косово, включая расследование военных преступлений.















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