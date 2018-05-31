Парламент согласился создать временную комиссию по расследованию дела об убийстве двух подростков

31.05.2018 16:51 Будет создана временная парламентская комиссия по расследованию дела об убийстве на улице Хорава, — об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



«Сегодня суд вынес вердикт в связи с особо болезненным для каждого из нас делом, которое касается убийства двух несовершеннолетних.



С учетом содержания вердикта суда, в частности, тех обстоятельств, что в отношении одного обвиняемого было установлено завершенное преступление, а в отношении второго – лишь попытка, появились вопросы по исполнению правосудия в отношении дела.



Мы понимаем, что в суде продолжается рассмотрение этого дела, однако с учетом того, что полноценное расследование этого дела является принципиальным для нашей команды, с сегодняшнего дня парламент непосредственно подключится к его расследованию. Мы сделаем все для того, чтобы правосудие по этому делу полноценно восторжествовало.



Для этого будет создана парламентская комиссия по расследованию, которая будет использовать все имеющиеся на руках рычаги для обеспечения исполнения правосудия», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава. По пояснению суда, Г.Б. был признан виновным в умышленном убийстве несовершеннолетнего Левана Дадунашвили по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах, а Г.Дж. был признан виновным в попытке умышленного убийства несовершеннолетнего Давида Саралидзе по предварительному умыслу при отягчающих обстоятельствах. Этим же вердиктом, в предъявленном обвинении, Г.Б, вместе с Г.Дж. был признан невиновным в групповом убийстве Давида Саралидзе, а преступление, совершенное Г.Дж., было переквалифицировано судом, как попытка убийства Давида Саралидзе при отягчающих обстоятельствах.



Близкие пострадавших не согласны с решением суда. Посла оглашения вердикта отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе проводит акцию протеста у Главной прокуратуры в Тбилиси.















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