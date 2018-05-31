Бидзина Иванишвили распространил заявление

31.05.2018 19:59 Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили распространяет заявление в связи с делом об убийстве на улице Хорава и отставкой Ираклия Шотадзе.



«Трагедия, случившаяся на улице Хорава, потрясла меня также, как и все грузинское общество, я вместе с вами с острым интересом следил за ходом правового процесса и был уверен, что по этому делу правосудие будет исполнено полностью и своевременно. Я лично знаком с Ираклием Шотадзе и уверен в его профессионализме и добропорядочности. Я верил и верю, что Ираклий и его ведомство делали все, чтобы все виновные адекватно ответили перед законом. К сожалению, события развернулись таким образом, что доверие к следствию со стороны пострадавших и определенной части общества встало под сомнение, за этим со стороны Главного прокурора немедленно последовал чрезвычайно достойный, высоко политический и проникнутый моральной ответственностью шаг.



Отставка Ираклия Шотадзе – совершенно новый стандарт, укоренение которого было главной целью народной революции под руководством «Грузинской мечты». Еще раз хочу принести соболезнования пострадавшим семьям и выразить веру, что правосудие будет исполнено без всякий причин!», — говорится в заявлении Бидзины Иванишвили.















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