|
|
Бидзина Иванишвили распространил заявление
31.05.2018 19:59
Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили распространяет заявление в связи с делом об убийстве на улице Хорава и отставкой Ираклия Шотадзе.
«Трагедия, случившаяся на улице Хорава, потрясла меня также, как и все грузинское общество, я вместе с вами с острым интересом следил за ходом правового процесса и был уверен, что по этому делу правосудие будет исполнено полностью и своевременно. Я лично знаком с Ираклием Шотадзе и уверен в его профессионализме и добропорядочности. Я верил и верю, что Ираклий и его ведомство делали все, чтобы все виновные адекватно ответили перед законом. К сожалению, события развернулись таким образом, что доверие к следствию со стороны пострадавших и определенной части общества встало под сомнение, за этим со стороны Главного прокурора немедленно последовал чрезвычайно достойный, высоко политический и проникнутый моральной ответственностью шаг.
Отставка Ираклия Шотадзе – совершенно новый стандарт, укоренение которого было главной целью народной революции под руководством «Грузинской мечты». Еще раз хочу принести соболезнования пострадавшим семьям и выразить веру, что правосудие будет исполнено без всякий причин!», — говорится в заявлении Бидзины Иванишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна