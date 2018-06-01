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Участники акции не дали премьер-министру возможность завершить выступление с речью


01.06.2018   00:09
Собравшиеся у здания парламента на проспекте Руставели участники акции не дали премьер-министру возможность завершить выступление с речью, после чего Георгий Квирикашвили покинул территорию.

«В первую очередь, хочу заявить, что для меня как одного рядового гражданина этой страны, должность не стоит и ломаного гроша. Для меня важно, чтобы у процесса было правовое развитие. Поэтому предлагаю вам, первое – завтра с утра расследование дела вернется в министерство внутренних дел», — заявил Георгий Квирикашвили, после чего не смог завершить выступление.









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