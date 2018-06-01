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Квирикашвили: Расследование дела об убийстве на улице Хорава вернется из прокуратуры в МВД


01.06.2018   10:51
Расследование дела об убийстве на улице Хорава вернется из прокуратуры в министерство внутренних дел, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на специальном брифинге, который он провел в администрации правительства.

«Завтра с утра министерство внутренних дел вернет дело от прокуратуры в процесс расследования и вице-премьер Георгий Гахария будет вести процесс расследования. Он будет руководителем этого процесса. Я буду участвовать во всех шагах и контролировать процесс», — отметил Георгий Квирикашвили.

Премьер Грузии также говорил о создании парламентской следственной комиссии и отметил, что комиссия начнет работать в кратчайшие сроки.

«Второе, что хочу сказать – сегодня парламент принял решение о создании следственной комиссии. В кратчайшие сроки на внеочередном заседании соберется парламент, утвердит состав комиссии, где, насколько я знаю, будет хорошо, если меньшинство будет представлено в виде большинства. В кратчайшие сроки комиссия начнет работать в тот период, в какой это будет возможно», — заявил Георгий Квирикашвили.







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