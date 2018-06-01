Квирикашвили обещал взять под личный контроль расследование убийства двух подростков в Тбилиси

01.06.2018 10:52 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявляет, что члены семей убитых на улице Хорава подростков, в соответствии со своими требованиями, на любом этапе расследования получат информацию и будут подключены к процессу.



Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на специальном брифинге, который он провел в администрации правительства.



«Хочу дать гарантию родителям погибших детей, членам семей, что на любом этапе расследования, ежедневно, в той степени, в который они потребуют получение информации и подключения к процессу, в той степени получат информацию и будут максимально подключены, как к процессу, который ведет министерство внутренних дел, так и к работе следственной комиссии и эта коммуникация будет максимальной», — заявил Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер, он лично будет контролировать каждый шаг.



«Я лично буду контролировать абсолютно все шаги и лично беру на себя ответственность, что в технически возможный кратчайший период времени и завтра с утра у меня будет разговор о том, какой это может быть период, мы положим результат. Это будет ответ на вопросы, заданные нашим обществом и эти вызовы, а также – политический ответ с нашей стороны», — заявил Георгий Квирикашвили.

















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