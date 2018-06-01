Суд признал незаконным запрет на въезд в Украину соратнику Саакашвили Абзианидзе

01.06.2018 13:31 Адвокаты выдворенного из Украины в октябре 2017 года соратника лидера партии "Руха новых сил" Михеила Саакашвили Михеила Абзианидзе выиграли суд и добились отмены запрета на въезд ему в Украину, сообщает пресс-служба партии.



Как сообщил адвокат Павел Богомазов, соответствующее решение об упразднении трехлетнего запрета на въезд в Украину было принято еще 11 мая. В пятницу, 1 июня, Государственная миграционная служба обратилась к Государственной пограничной службе с указанием выполнить данное решение. "Направлено сообщение о снятии с контроля поручения ГУ ГМС Украины в г.Киеве о запрете дальнейшего въезда в Украину сроком на три года гражданину Грузии М.Абзианидзе", - сообщила ГМС адвокату.



По словам П.Богомазова, решение суда подтверждает незаконность действий в отношении соратников М.Саакашвили, которых в октябре и ноябре 2017 года похитили, избили и принудительно отправили в Грузию. "Суды устанавливают факты незаконных действий со стороны государственных служб, которые выполняли указания избавляться от близкого окружения М.Саакашвили. Безусловно, решение относительно Абзианидзе это победа, и это лишь в очередной раз подтверждает беззаконие, к которому удаются прибегают лица, преследуя политические мотивы", - отметил он.



В отношении других депортированных соратников М.Саакашвили, среди которых воины АТО и журналист телеканала "Рустави- 2" Тамаз Шавшишвили, еще продолжаются судебные слушания.



Как сообщалось, в Государственной миграционной службе и Главном управлении Национальной гвардии подтвердили, что граждан Грузии Давида Макишвили, Михеила Абзианидзе и Георгия Рубашвили, соратников лидера украинской партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, депортировали из Украины в Грузию осенью 2017 года самолетом Нацгвардии.



Ранее, 23 октября 2017 года, внефракционный народный депутат Юрий Деревянко обратился к генпрокурору Юрию Луценко с сообщением об уголовном правонарушении при незаконном похищении трех граждан Грузии на территории Украины, однако Генпрокуратура длительное время не вносила ведомость в Единый реестр досудебных расследований. Позже следственный судья Печерского районного суда Киева Олеся Батрин своим постановлением обязала Генпрокуратуру начать уголовное дело.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

