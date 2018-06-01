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Гибридная война России против Украины требует нестандартных подходов противодействия - Посольство Украины


01.06.2018   13:35
Посольство Украины в Грузии распространило заявление в связи с проведенной в Киеве спецоперацией по предотвращению покушения на жизнь российского оппозиционного журналиста Ааркадия Бабченко, в ходе которой была проведена инсценировка его убийства. По информации СБУ, данная спецоперация позволила спецслужбам задержать заказчика преступления. Ниже приводим основные тезисы в связи со спецоперацией, распространенные посольством Украины в Грузии:


- Гибридная война, которая ведется Россией против Украины, требует нестандартных подходов противодействия. Другого способа для раскрытия спланированного Россией покушения на жизнь А.Бабченка, как проведенная спецоперация в режиме абсолютной секретности, не существовало.

- Риски потери возможности разоблачить всех участников преступной покушения перевешивали все остальные риски по этому делу. Рассчитываем на понимание международных партнеров Украины и поддержку нашего государства в противодействии российским гибридным акциям.

- Самым большим вызовом для украинских спецслужб и правоохранительных органов было сохранение жизни Бабченко, и эта задача была успешно выполнена.

- Благодаря умело проведенной спецоперации спасена жизнь журналиста, задержан исполнитель покушения и установлены его организаторы.

- Как отметил Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с Бабченком, «мы наконец научились защищать. Защищать страну, защищать её граждан и делать это очень профессиональными усилиями новой Служби безопасности Украины, которая способна сдавать экзамены любой сложности».

- Следует учитывать, что стратегия России остается неизменной - дестабилизация Украины. Такие атаки как покушение на Бабченка осуществляются для того, чтобы расшатать стабильность в Украине и показать неэффективность власти. Украинская власть этого никогда не допустит.

- Внутренняя стабильность в государстве есть наибольшей ценностью Украины в условиях продолжающейся внешней агрессии. Сохранение стабильности и противодействие попыткам ее расшатать относится к безусловным приоритетам.

- На сегодня продолжаются соответствующие следственные действия. Позиция Президента Украины Петра Порошенко есть максимально четкой: сейчас важно завершить следствие, получить информацию не только об организаторе, но и о заказчиках, которые на сегодняшний день будут пытаться продолжать эти действия против Украины.

- Дело Бабченко обогатило украинский опыт противодействия гибридной агрессии Кремля, неопровержимо пригодится и для наших международных партнеров, в том числе в рамках соответствующего сотрудничества по линии спецслужб и правоохранительных органов.

- Пользуясь случаем призываем наших партнеров с пониманием это воспринять и содействовать в мобилизации международной поддержки для ужесточения санкций против российского агрессора.

- Ожидаем более результативную, системную и бескомпромиссную работу международных партнеров, в том числе ООН и ОБСЕ, в деле скорейшего освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.







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