Саралидзе: Думаю, президент встретился с правительством по моему вопросу

01.06.2018 14:42 Президент выразил солидарность с нами, — рассказал Зара Саралидзе после встречи с президентом Георгием Маргвелашвили.



Как сообщил отец Давида Саралидзе, убитого на улице Хорава, он поделился с президентом подробностями, которые утаило расследование.



«Я уже говорил, что расследования уже не будет. Расследования не существует, не существуют свидетели, не существует доказательств, расследование не может быть проведено. Президент выразил солидарность с нами. Я рассказал президенту о тех деталях, которые были сокрыты. Я не могу сказать, какие у него есть рычаги и что он использует. По-моему, предположительно президент проведет переговоры с правительством о том, как прийти к такой ситуации, которая будет соответствовать истине», — сказала Заза Саралидзе.















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