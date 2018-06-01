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Саралидзе: Думаю, президент встретился с правительством по моему вопросу
01.06.2018 14:42
Президент выразил солидарность с нами, — рассказал Зара Саралидзе после встречи с президентом Георгием Маргвелашвили.
Как сообщил отец Давида Саралидзе, убитого на улице Хорава, он поделился с президентом подробностями, которые утаило расследование.
«Я уже говорил, что расследования уже не будет. Расследования не существует, не существуют свидетели, не существует доказательств, расследование не может быть проведено. Президент выразил солидарность с нами. Я рассказал президенту о тех деталях, которые были сокрыты. Я не могу сказать, какие у него есть рычаги и что он использует. По-моему, предположительно президент проведет переговоры с правительством о том, как прийти к такой ситуации, которая будет соответствовать истине», — сказала Заза Саралидзе.
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