Сандра Рулофс: Выборочному правосудию не должно быть места

01.06.2018 15:26 Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс отзывается в социальной сети на убийство, происшедшее по улице Хорава, и события, развитые после этого убийства. По мнению Сандры Рулофс, к трагедии по улице Хорава добавилась несправедливость, совершенная судебной системой:



"Как гражданку этой страны, и мать тинейджеров, меня глубоко встревожила трагедия, происшедшая в декабре прошлого года через несколько улицы от нашего жилого дома. В те дни я пришла к 51-й школе, и выразила мою глубокую скорбь, и поддержку в отношении членов семьи, друзей, и школы.



К трагедии, происшедшей на улице Хорава добавилась несправедливость, совершенная судебной системой, что еще больше усугубляет и без того отчаянное положение семей Левана и Дато.



В стране, которая стремится к европейским ценностям, не должно быть места выборочному правосудию. А также хочу подчеркнуть, что институт так называемых "разборок" постепенно должна заменить несиловая конфронтация, и уважение друг друга. Это долгосрочный вызов, как для школы, так и для семей, который спасет многие жизни в стране, территория и население которой и без того достаточно быстрым темпом сокращается"- пишет Сандра Рулофс.

















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