МВД намерено выявить лиц, которые пытались исказить факты и повлиять на судебное разбирательство

01.06.2018 15:39 Министерство внутренних дел выяснит, кто прямо или косвенно повлиял на результаты судебного процесса по тяжкому уголовному преступлению на улице Хорава, — заявил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе.



По его словам, МВД расследует уголовное дело с целью выявления дополнительных обстоятельств, выявленных в ходе судебного разбирательства по основному делу об убийстве.



«В частности, целью расследования является выявление тех лиц, которые постоянно, скрытно пытались исказить факты (в том числе заключения экспертизы) и повлиять на судебное разбирательство, используя финансовое или иное влияние.



Существует обоснованное подозрение, что такие действия они пытались разрушить версию расследования, чтобы отдельные лица избежали ответственности.



Вчера уже были опрошены несколько лиц. Опросы и другие следственные действия будут продолжаться.



В рамках продолжающегося расследования Министерство внутренних дел выявит всех лиц, которые прямо или косвенно повлияли на результаты судебного рассмотрения этого очень тяжелого преступления», — заявил Владимир Борцвадзе.















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