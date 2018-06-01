Парламент Нидерландов признал РФ виновной в гибели пассажиров рейса МН17

01.06.2018 15:55 Палата представителей нидерландского парламента единогласно поддерживает решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом. Это выяснилось в ходе дебатов, которые состоялись в четверг с участием министра иностранных дел Стефа Блока, сообщает ЕП со ссылкой на нидерландское издание NOS.nl.



В рамках дебатов не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты говорили о "правильном, логическом и смелом" решение правительства возложить ответственность на Россию.



Позицию парламентариев поддержал даже Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу. Боде всегда сомневался в независимости Совместной следственной группы, которая ведет расследование катастрофы. Однако в ходе дебатов он признал результаты расследования следственных тщательными и правдоподобными, хотя заметил, что остается "в поиске правды". "Признание ответственности России является оправданным и логичным шагом", - цитирует Боде de Volkskrant.



Несмотря на небывалое единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV). Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бельгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.















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