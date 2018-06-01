Городской суд объявил приговор осужденных за убийство несовершеннолетних

01.06.2018 16:59 Тбилисский городской суд приговорил одного из обвиняемых по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, а второму обвиняемому – на 9 лет и 9 месяцев. Городской суд объявил свой вердикт сегодня.



В суде было назначено заседания для определения меры наказания, на котором одному из обвиняемых в виде меры наказания было избрано лишение свободы на 14 лет за совершение убийства несовершеннолетнего Левана Дадунашвили, по предварительному сговору, при отягчающих обстоятельствах, но согласно Кодексу ювенального правосудия, срок наказания был сокращен до ¼.



Второй обвиняемый был приговорен к 13 годам тюремного заключения за покушение на убийство несовершеннолетнего Давида Саралидзе, совершенное по предварительному сговору, при отягчающих обстоятельствах, но согласно тому же кодексу, приговор был сокращен до 1/4.



Решение Городского совета будет обжаловано в вышестоящей инстанции как стороной защиты и так и стороной обвинения.















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