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Бокерия: Разрядить ситуацию могут только досрочные парламентские выборы
01.06.2018 17:41
По заявлению члена "Европейской Грузии" Гиги Бокерия, фундаментальный вопрос для эффективного расследования дела убийства по улице Хорава, чтобы новый прокурор был фигурой с широким общественным доверием.
"А также важной является парламентская комиссия под оппозиционным контролем, но особенно на фоне вчерашнего поведения премьер-министра, даже эти шаги не разрядят до конца политический кризис, и действительно логично требование, раздавшееся на акции о досрочных парламентских выборах. Только это сможет разрядить обстановку, и власть глубоко ошибается, если ожидает, что этот протест постепенно угаснет, это большая ошибка с их стороны"- заявил Гига Бокерия.
Член "Европейской Грузии" Отар Кахидзе считает, что отставкой главного прокурора власть старается разрядить акцию.
"В стране очень тяжелое положение. Вчера мы видели абсолютно слабого премьер-министра. У этого правительства нет никакого ресурса управления страны, поэтому логично разрядить этот политический кризис путем досрочных выборов"- заявил Отар Кахидзе.
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