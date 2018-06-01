Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семья Звиада Гамсахурдия обращается к Конституционному суду


01.06.2018   18:30
Семья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия обратилась к Конституционному суду для получения материалов уголовного дела из прокуратуры.

По заявлению адвоката, прокуратура по сегодняшний день не передает материалы дела семье Гамсахурдия. Они обратились к суду, признать неконституционным подпункт "т" статьи 57 процессуального кодекса.

Эта статья запрещает пострадавшему получить копии уголовного дела.

А также семья обращается к президенту Грузии, созвать специальное заседание правительства, на котором будут рассмотрены вопросы расследования по делу убийства первого президента Грузии.

А также члены семьи заявили, что им известно, кто предположительный убийца Звиада Гамсахурдия, который по сегодняшний день тесно связан с главной прокуратурой, однако им не дается возможность уточнить эту информацию.

Звиад Гамсахурдия стал первым президентом Грузии в марте 1991 года. В конце октября 1993 года он, и его несколько сторонников были вынуждены скрываться в горной части Мингрелии. 31 декабря 1993 года президент Грузии погиб в селе Хибула Хобского района. Расследование по этому факту ведется с 2004 года.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В рейтинге инфраструктуры Грузия занимает 76-е месте среди 136 стран
Президенты Турции и Грузии обсудили важность газопровода TANAP
Ингури ГЭС возобновила работу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Признание Сирией Абхазии и Цхинвальского региона нарушает нормы международного права - ПА ООН
В Женевском офисе ООН состоялась пресс-конференция по вопросу признания Сирией оккупированных регионов Грузии
Армянские НПО требуют расследования информации о пересечении армянской границы с абхазским паспортом
Посольство Великобритании: «ConIFA-2018» не официальное мероприятие и не можем вмешаться в его менеджмент
Азербайджан осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
На акции грузинских дзюдоистов из огнестрельного оружия ранен борец-ветеран
Патриархия ГПЦ опубликовала заявление в связи с делом об убийстве несовершеннолетних
МВД Грузии заявило о новых обстоятельствах расследования дела об убийстве подростков
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна