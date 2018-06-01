Семья Звиада Гамсахурдия обращается к Конституционному суду

01.06.2018 18:30 Семья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия обратилась к Конституционному суду для получения материалов уголовного дела из прокуратуры.



По заявлению адвоката, прокуратура по сегодняшний день не передает материалы дела семье Гамсахурдия. Они обратились к суду, признать неконституционным подпункт "т" статьи 57 процессуального кодекса.



Эта статья запрещает пострадавшему получить копии уголовного дела.



А также семья обращается к президенту Грузии, созвать специальное заседание правительства, на котором будут рассмотрены вопросы расследования по делу убийства первого президента Грузии.



А также члены семьи заявили, что им известно, кто предположительный убийца Звиада Гамсахурдия, который по сегодняшний день тесно связан с главной прокуратурой, однако им не дается возможность уточнить эту информацию.



Звиад Гамсахурдия стал первым президентом Грузии в марте 1991 года. В конце октября 1993 года он, и его несколько сторонников были вынуждены скрываться в горной части Мингрелии. 31 декабря 1993 года президент Грузии погиб в селе Хибула Хобского района. Расследование по этому факту ведется с 2004 года.

















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