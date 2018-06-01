Грузинская оппозиция не будут участвовать в проходящей в Тбилиси акции протеста

01.06.2018 19:04 Оппозиционные партии Грузии в пятницу договорились, что не станут принимать участия в акции протеста в Тбилиси, организованной отцом убитого в декабре 2017 года старшеклассника Зазой Саларидзе.



"Мы не намерены политизировать эту акцию, которая вызвана чувством несправедливости у граждан. Однако это не означает, что оппозиционные партии отказываются от политической борьбы. Это означает, что мы не используем этот процесс для своих политических целей", - заявила журналистам лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.



Накануне премьер-министр Георгий Квирикашвили после того, как ему не дали выступить на акции протеста у здания парламента, заявил, что определенные оппозиционные силы пытаются использовать протест людей в своих политических целях.



Начавшаяся в четверг днем многотысячная акция протеста изначально выдвинула требование об отставке главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе. После удовлетворения этого требования участники акции стали требовать отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов.



Акция протеста возобновится в центре Тбилиси в 16:00 в пятницу.















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