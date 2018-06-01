Признание Сирией оккупированных территорий Грузии не повлияет на позицию Японии - посольство

01.06.2018 20:03 Позицию Японии «Об установлении дипломатических отношений» между Сирийской Арабской Республикой оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Цхинвальским регионом, распространило сегодня посольство Японии. Приводим заявление полностью:



«Последовательная позиция Японии, чтобы разрешение конфликтов на оккупированных территориях Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии произошло мирным путем с полным соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Грузии, и уважением государственных границ, признанных международным сообществом, что является важнейшим для мира и стабильности в Грузии, и в целом на Южном Кавказе.



На данную позицию не повлияет решение "Об установлении дипломатических отношений" между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия и Цхинвальским регионом/Республикой Южная Осетия. Япония против любой попытки изменения государственных границ Грузии, признанных международным сообществом».

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

