МВД - Существует реальная угроза посягательства на жизнь Зазы Саралидзе и мы предлагаем ему подключение к специальной программе защиты свидетелей

01.06.2018 21:46 МВД Грузии распространяет заявление в связи с Зазой Саралидзе, которое предоставляем вам без изменений.



«Заявление Министерства внутренних дел на основании существующей оперативной информации, против Зазы Саралидзе ожидаются различные провокации со стороны определенных политически мотивированных сил.



данные провокации, возможно, могут быть использованы для создания дестабилизации в стране.



Исходя из высокого риска и реальной угрозы посягательства на жизнь Зазы Саралидзе, МВД предлагает Зазе Саралидзе специальные мероприятия предусмотренные специальной программой защиты свидетелей», — отмечается в заявлении МВД Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

