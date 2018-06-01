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Бокерия: Ситуацию разрядит только проведение досрочных парламентских выборов


01.06.2018   21:47
Член «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявляет, что для эффективного расследования дела об убийстве на улице Хорава фундаментальным вопросом является назначение прокурором человека, пользующегося широким общественным доверием.

«Также важна подконтрольная оппозиции парламентская комиссия. Однако особенно на фоне вчерашнего поступка премьер-министра, и этот шаг не сможет полностью разрядить политический кризис, и действительно, логичным является требование о досрочных парламентских выборах, прозвучавшее на акции. Только это сможет разрядить ситуацию, и правительство глубоко ошибается, если ждет, что протест медленно стихнет, это большая ошибка», — сказал Гига Бокерия.

Член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе, считает, что отставкой Главного прокурора, правительство пытается погасить протест.

«В стране очень сложная ситуация. Вчера мы увидели абсолютно беспомощного премьер-министра. У этого правительства нет ресурсов для управления страной, поэтому вполне логично, что этот политический кризис должен разрядиться досрочными выборами», — сказал Отар Кахидзе.






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