Заза Саралидзе потребовал отставки Георгия Квирикашвили на акции около парламента

01.06.2018 21:47 Отец убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Заза Саралидзе еще раз потребовал отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили на акции около здания парламента в Тбилиси.



Как отметил Заза Саралидзе, сравнение акции с политическими партиями неприемлемо.



Он поблагодарил собравшихся перед парламентом и отметил, что плакаты, «нет партийности», которые сегодня принесли на митинг, оскорбляют его сына.



«Я хочу чтобы вы знали, что политические партии здесь ни при чем. Не позволяйте никому говорить, как — будто я продал душу моего сына. Если в наших рядах нет политических партий, я смотрю на них как на граждан Грузии и на людей, таких же как я. Не сравнивайте наших убитых детей, семьи потерявших детей с политическими партиями. Мне тяжело делать такие заявления, но система и защитники системы вынудили меня сделать это. Они плюнули в душу всем семьям, которые потеряли своих детей. Система должна быть уничтожена. Покровители системы прислали ко мне много людей, которые все еще пытаются договориться. Как будто они создали какие-то группы, которые начнут расследование. Свидетелей нет, никаких доказательств не существует. Расследование не будет проведено, они хотят обмануть меня, я не допущу этого. Сегодня я очень рад тем, что мы все боремся за будущее Грузии. Я на всех смотрю как на моих братьев, сестер, на отцов», — заявил Саралидзе.



По его словам, система хочет, чтобы убийцы были на свободе и это недопустимо.



«Сегодня я лично требую отставки этого правительства с полной ответственностью. Мой призыв не оскорбляет никого, для меня и они обычные люди, но они стоят на беспредельном пути и они борются против нашего будущего поколения. Квирикашвили должен немедленно выступить и заявить о своей отставке, не только Квирикашвили, но и избранное им правительство»,- заявил Саралидзе.















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