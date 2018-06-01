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Каладзе - Мы не позволим привнести беспорядки в страну тем силам, которое хотят этого


01.06.2018   22:18
Мэр столицы Каха Каладзе заявляет, что очевидна манипуляция трагедией убийства на улице Хорава.

Каха Каладзе еще раз выразил соболезнования семьям погибших.

«Я хотел бы еще раз принести соболезнования семьям Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, их близким. Произошедшее между молодыми людьми противостояние является т очень тяжелым фактом. Вы знаете, что сегодня суд вынес приговор. Есть двое виновных: один приговорен к 10 годам заключения, а другой — на 9 лет и 9 месяцев.

Мы видим, и это очевидно, что конкретные силы манипулируют этой трагедией семьи, пытаются вызвать в стране определенную дестабилизацию, что очень печально. Я хочу сказать населению моей страны, что, конечно же, в нашей стране у всех есть право на выражение и любой человек может высказать свое мнение. Но мы не позволим дестабилизировать страну и вызвать беспорядки тем людям и силам, которые хотят этого. Правительство всегда будет оставаться на высоте и будем действовать в рамках закона», — сказал мэр Тбилиси.






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