Саралидзе отказался от защиты МВД Грузии

01.06.2018 22:27 "Мне не нужна их охрана" - так ответил отец убитого в Тбилиси подростка Заза Саралидзе на предложение МВД Грузии включить его в программу защиты свидетелей. Как утверждает МВД Грузии, против Зазы Саралидзе ожидаются "различные провокации со стороны определенных политически мотивированных сил".



"Оказывается, правительство решило меня защитить. Я 6 месяцев прошу их защитить права моего сына и 6 месяцев они плюют в душу моему сыну. Мне их защита не нужна", - заявил на акции Заза Саралидзе.



«Заявление Министерства внутренних дел на основании существующей оперативной информации, против Зазы Саралидзе ожидаются различные провокации со стороны определенных политически мотивированных сил.



Провокации, возможно, могут быть использованы для создания дестабилизации в стране.



Исходя из высокого риска и реальной угрозы посягательства на жизнь Зазы Саралидзе, МВД предлагает Зазе Саралидзе специальные мероприятия предусмотренные специальной программой защиты свидетелей», — отмечается в заявлении МВД Грузии.



Напомним, что второй день в Грузии проходят акции протеста в связи с тем, что прокуратура не смогла раскрыть убийство двух подростков и назвать виновного в убийстве сына Зазы Саралидзе, Давида Саралидзе. Предполагается, что убийцу покрывают власти в связи с тем, что его родственник работает на одной из высоких должностей во власти.

















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