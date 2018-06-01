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Омбудсмен: Политические требования Саралидзе обусловлены тем, что он потерял доверие к следствию


01.06.2018   22:30
"У господина Зазы есть политические требования исходя из того, что он не верит в расследование"- заявила народный защитник Нино Ломджария в разговоре с журналистами.

По ее словам, необходимо провести расследование, которое не оставит вопросов по делу.

"Я все сделаю, чтобы ко всем ведомствам дошло то, что хочет сказать господин Заза, есть много деталей в деле, которые вызывают подозрение, сложно донести это до общества с помощью телевидения, митинга. Поэтому всем этим деталям, которые его тревожат, всем нерасследованным обстоятельствам, участию всех сомнительных лиц в этом деле, необходимо расследование. У господина Зазы есть политические требования исходя из того, что он потерял веру в следствие. Моя позиция, что правосудие по этому делу должно быть исполнено, поэтому следует провести расследование, но оно не должно оставить вопросы, так, как оставило их уже проведенное расследование"- заявила Ломджария.

К информации, у здания парламента второй день проходит акция "Не убивай меня". На месте на данное время собрались сотни людей, и их количество все больше увеличивается. Сегодня у здания парламента ждут также сторонников из регионов.







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