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То, что не смогли сделать оппозиционные партии, сделал простой гражданин - депутат


01.06.2018   22:50
"То, что в Грузии долгое время не могли сделать оппозиционные партии, сделал простой гражданин. Он отправил в отставку генпрокурора Грузии, и смог привести на акцию премьер-министра и президента". Об этом грузинскому бюро Report сказал депутат от грузинской партии Единое национальное движение Роман Гоцеридзе.

Политик отметил, что начатая потерявшим ребенка родителем Зазой Саралидзе акция – не политическая акция. В ней требуется восстановление справедливости: "Мы руководители и представители политических партий не можем воспользоваться этой акцией ради своих целей. Мы просто поддерживаем родителей, потерявших детей".

По словам Р.Гоцеридзе, продолжающаяся два дня акция всерьез обеспокоила власти. Суд уже приговорил подозреваемых в убийстве двух малолетних детей к 10 годам и 6 месяцам и 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

"Однако это еще не восстановление правды и справедливости, я думаю, акция продолжится", - подчеркнул Гоцеридзе.






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