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Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе


01.06.2018   22:59
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе между странами. С таким заявлением он выступил в пятницу, 1 июня, передает БелТА.

Во время посещения погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе Брестской области страны Лукашенко провел беседу с представителями Государственного пограничного комитета. Те пояснили, что у Беларуси на границе с Россией нет постоянно дислоцирующихся подразделений органов пограничной службы, при необходимости пограничники могут выдвигаться к кордону. С российской стороны границы находятся штатные подразделения Пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану кордона на этом направлении.

Лукашенко указал, что не желает видеть формализма в действиях белорусских служб. «Если решили таким компонентом контролировать это направление, значит, он должен как минимум пользу приносить. Но лучше, чтобы он был эффективен», — заявил он.

Белорусский лидер отметил, что Минску «нельзя уподобляться россиянам». «Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — подчеркнул Лукашенко.

«Границы — это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их [россиян] право, это их дело», — считает белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства в июне.

В январе 2017 года ФСБ России распорядилась установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Въезд транспортных средств или проход лиц в погранзону возможен по документам, удостоверяющим личность, либо по специальным пропускам. Минск раскритиковал это решение, сочтя его политизированным.

Распоряжение связано с ожидаемым вступлением в силу указа белорусского президента Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран при пересечении госграницы в аэропорту Минска. Поскольку граница между Россией и Белоруссией существует формально и на практике ее можно легко пересечь без каких-либо проверок, граждане третьих стран получили возможность попасть на российскую территорию без прохождения необходимых процедур.






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