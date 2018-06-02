СГБ: Михаил Хидашели никогда не работал в СГБ

02.06.2018 12:34 В Службе государственной безопасности заявляют, что Михаил Хидашели никогда не работал в СГБ. Информацию об этом распространила руководитель службы по связям с общественностью СГБ Грузии Нино Гиоргобиани.



По заявлению Звиада Куправа, «брат Тины Хидашели, который работал в СГБ и некоторое время назад уволился, связался с ним заявил, что на Зазу Саралидзе готовится покушение».



Звиад Куправа потребовал допросить этого человека и показал на акции видеоматериал.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

