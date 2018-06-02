В Европарламенте активно действуют сторонники Путина, получающие деньги от Москвы - Ауштрявичюс

02.06.2018 12:58 В Европарламенте активно действуют сторонники Путина, получающие деньги от Москвы, - об этом заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.



«У нас много непредвзятых депутатов, но должен признать, что есть и относящиеся с симпатией к Путину, и Путин платит им. Мы имеем доказательства», - сказал Ауштрявичюс.



По его словам, в Европарламенте преобладают парламентарии, не поддерживающие политику Путина, однако влияние кремлевской политики все-таки чувствуется.















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