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В Европарламенте активно действуют сторонники Путина, получающие деньги от Москвы - Ауштрявичюс
02.06.2018 12:58
В Европарламенте активно действуют сторонники Путина, получающие деньги от Москвы, - об этом заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.
«У нас много непредвзятых депутатов, но должен признать, что есть и относящиеся с симпатией к Путину, и Путин платит им. Мы имеем доказательства», - сказал Ауштрявичюс.
По его словам, в Европарламенте преобладают парламентарии, не поддерживающие политику Путина, однако влияние кремлевской политики все-таки чувствуется.
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