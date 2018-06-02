Президент Эстонии призвала называть происходящее в Грузии и в Украине войной

02.06.2018 14:52 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) призвала отказаться от эвфемизмов и называть происходящее в Грузии и в Украине войной.



"Говоря о Грузии и Украине важно называть вещи своими именами – война есть война и оккупация есть оккупация", – заявила она на проходящей в Таллине конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, сообщили в субботу в пресс-службе главы Эстонского государства.



По ее словам, вместо этого "в международных кругах по-прежнему, говоря о Грузии и Украине, пользуются такими эвфемизмами как "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт".



"Базирующийся на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных намного важнее, чем свобода государств и народов", – отметила К.Кальюлайд.



"Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, насколько близко мы находимся к обрыву на скале по сравнению с началом века", – сказала она.



По ее мнению, "что бы мы ни думали о качестве происходящего в Украине, люди Украины свободны. Это очень большое преимущество, которое позволяет выстраивать сильную экономику и правовое государство. Ничто не пропало до тех пор, пока люди могут быть разгневанными на своих политических лидеров без опасений за последствия".















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