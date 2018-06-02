Стали известны новые детали в связи с гибелью рабочих в Ткибули

02.06.2018 15:44 Стали известны новые детали в связи с гибелью рабочих на карьере по добыче угля в Ткибули.



Как сообщает журналист Первого канала, по информации работников, рабочему, который спустился на глубину 30 метров, не хватило кислорода и он потерял сознание. Второй рабочий спустился в миркошахту ему на помощь, однако и он скончался на месте по причине отсутствия воздуха.



По их информации, на шахте не был включен т.н. компрессор воздуха.



Погибшим мужчинам было 27 и 60 лет.



Инцидент произошел сегодня утром. На месте в течение нескольких часов работали спасательные группы и эксперты-криминалисты.















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