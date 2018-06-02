Саралидзе: Либо я добьюсь справедливости, либо умру

02.06.2018 15:52 Либо я добьюсь справедливости, либо умру, — об этом отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе заявил журналистам, отвечая на вопрос об угрозе посягательства на его жизнь.



«Откровенно говоря, я готов к этому уже шесть месяцев. Для меня не имеет значения. Я всегда буду защищать душу и святость моего сына. Хотят, пусть убьют меня, что хотят пусть то и делают, либо я добьюсь справедливости, либо умру», — заявил Заза Саралидзе.



Министерство внутренних дел вчера предложило Зазе Саралидзе специальные мероприятия по защите свидетелей, на что он ответил отказом.















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