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Саралидзе: Либо я добьюсь справедливости, либо умру
02.06.2018 15:52
Либо я добьюсь справедливости, либо умру, — об этом отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе заявил журналистам, отвечая на вопрос об угрозе посягательства на его жизнь.
«Откровенно говоря, я готов к этому уже шесть месяцев. Для меня не имеет значения. Я всегда буду защищать душу и святость моего сына. Хотят, пусть убьют меня, что хотят пусть то и делают, либо я добьюсь справедливости, либо умру», — заявил Заза Саралидзе.
Министерство внутренних дел вчера предложило Зазе Саралидзе специальные мероприятия по защите свидетелей, на что он ответил отказом.
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