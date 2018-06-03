Состав следственной комиссии по делу об убийстве подростков будет утвержден на ближайшем внеочередном заседании парламента - премьер

03.06.2018 17:46 В ближайшие дни пройдет внеочередное заседание парламента, на котором будет утвержден состав следственной комиссии по делу об убийстве на улице Хорава, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили по завершении встречи политсовета «Грузинской мечты».



По его словам, лидеры парламентского большинства проведут консультации с представителями меньшинства.



«Обсудили текущие вопросы. Согласовали наши позиции. Как я говорил два дня назад, в ближайшие дни пройдет внеочередное заседание парламента, на котором будет утвержден состав следственной комиссии. С завтрашнего же дня лидеры парламентского большинства проведут консультации с представителями меньшинства в связи с этими вопросами, будут согласованы позиции, а после утверждения на заседании состава комиссии, в предполагаемые законом сроки состоится уже первое заседание комиссии. Так что, этот процесс начался», - отметил Георгий Квирикашвили.















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