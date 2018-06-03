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Квирикашвили: Радикализированные группы хотят породить ощущение нестабильности


03.06.2018   17:53
Радикализированные группы хотят породить ощущение нестабильности и выдвигают абсолютно неправомерные политические требования. Мы никому не дадим оснований для создания нестабильности, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили по завершении заседания политсовета, проведенного в офисе «Грузинской мечты».

По его словам, на вопросы, которые есть у общества, ответы будут даны в предложенном ими формате.

«Что касается процессов и тех людей, у которых есть чувство несправедливости, мы власть, для которой это серьезный вызов, и на такие вопросы, которые есть в обществе, форматами для дачи ответов являются те форматы, о которых я сейчас сказал. В таком формате должны быть даны ответы, и они обязательно будут даны.

Что касается того, что конкретные радикализированные группы хотят породить ощущение нестабильности и выдвигают абсолютно неправомерные политические требования, то мы никому не дадим оснований для создания нестабильности. Наша власть заботится о том, чтобы обществу на все вопросы были максимально даны ответы, однако мы также будет заботиться о том, чтобы в стране была стабильность», - отметил Георгий Квирикашвили.литические требования






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